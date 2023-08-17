Події

13:51 17.08.2023

Німеччина передала Україні додатково дві пускові установки системи ППО IRIS-T

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Німеччина передала Україні додатково дві пускові установки системи ППО IRIS-T

Німеччина передала Україні додаткову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли дві пускові установки системи ППО IRIS-T модифікації SLS, повідомляє уряд ФРН.

Як інформує уряд ФРН на офіційному сайті в четвер, також передано 10 РЛС наземного спостереження Ground Observer-12, 4,539 тис. боєприпасів калібру 155 мм, чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 і чотири напівпричепи, а також вісім навантажувачів 15 тонн.

Комплекс IRIS-T SLS - це система ППО ближньої дії. В установці ЗРК відсутні транспортно-пускові контейнери. Дальність ураження ракети - 12 км за висоти цілі до 8 км.

Переносні радари Ground Observer призначені для наземного спостереження з високою швидкістю сканування. Їх використовують для спостереження за полем бою, кордоном, узбережжям і коригування вогню із закритих позицій.

Теги: #україна #німеччина #iris_t

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