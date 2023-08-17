Сили оборони України за ранок збили два гвинтокрили Ка-52

Сили оборони України за ранок збили два російські гвинтокрили Ка-52 вартістю близько $16 млн кожен: один збитий у Запорізькій області, інший - на бахмутському напрямку.

Про це повідомили в четвер у фейсбуці 47 окрема механізована бригада, воїни якої збили ворожий гелікоптер Ка-52 у Запорізькій області, і командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у телеграм-каналі.

"Ранок воїнів 47 окремої механізованої бригади розпочався зі знищення російського гвинтокрила Ка-52 в районі Роботиного, що на Запоріжжі", - йдеться в повідомленні 47 ОМБр. Ворожий "алігатор" помітила вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону близько 07:40. Гвинтокрил збили одним пуском із ПЗРК.

У свою чергу Олещук написав: "Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні вранці на бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу!".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону новин уточнив, що це сталося близько 6:00.