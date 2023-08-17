Події

05:39 17.08.2023

За добу окупанти 31 раз обстріляли сім громад Сумщини – ОВА

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За добу окупанти 31 раз обстріляли сім громад Сумщини – ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби 31 раз обстріляли сім громад Сумської області, пролунало 244 вибухи, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у середу ввечері.

Зокрема, обстріляли Краснопільську, Миропільську, Середино-Будську, Білопільську, Шалигінську, Юнаківську та Миколаївську громади.

За даними ОВА, у Середино-Будській громаді окупанти здійснили мінометний обстріл (37 вибухів), внаслідок атаки загинув кінь.

Територія Білопільської громади потрапила під гранатометний (34 вибухи) та мінометний (27 вибухів) обстріл.

Тим часом по Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (49 вибухів) та артилерії (2 вибухи), у Миропільській також зафіксовано мінометний обстріл - 43 вибухи.

На територію Шалигинської громади окупанти скинули 27 міни.

По Юнаківській громаді росіяни здійснили гранатометний обстріл (20 вибухів).

Миколаївську сільську громаду обстріляли із танка (15 вибухів).

 

Теги: #україна #обстріли #сумська

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