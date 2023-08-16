Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перше цивільне судно вже пройшло через новий український гуманітарний коридор, відчалило від Одеського порту, і рухається в напрямку Босфору.

"Україна щойно зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору", - написав Зеленський у твіттері.

Президент зазначив, що раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію (International Maritime Organization, IMO) про роботу коридору, а вона, зі свого боку, підтвердила право України на забезпечення свободи судноплавства і закликала Росію припинити погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

"Безпечне море для всіх. Це принципова позиція України та наших партнерів. Свобода та безпека судноплавства є основними міжнародними принципами", - підсумував Зеленський.