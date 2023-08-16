Події

21:38 16.08.2023

Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

1 хв читати
Зеленський: Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перше цивільне судно вже пройшло через новий український гуманітарний коридор, відчалило від Одеського порту, і рухається в напрямку Босфору.

"Україна щойно зробила важливий крок до відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Перше цивільне судно пройшло через новий український гуманітарний коридор, вийшовши з Одеського порту. Зараз воно прямує до Босфору", - написав Зеленський у твіттері.

Президент зазначив, що раніше Україна офіційно повідомила Міжнародну морську організацію (International Maritime Organization, IMO) про роботу коридору, а вона, зі свого боку, підтвердила право України на забезпечення свободи судноплавства і закликала Росію припинити погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

"Безпечне море для всіх. Це принципова позиція України та наших партнерів. Свобода та безпека судноплавства є основними міжнародними принципами", - підсумував Зеленський.

 

 

 

Теги: #гумкоридор #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 15.08.2023
Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих

Реальний бойовий досвід має бути пріоритетом під час навчання мобілізованих

18:04 15.08.2023
Зеленський відвідав командний пункт 10 армійського корпусу, який діє на мелітопольському напрямку

Зеленський відвідав командний пункт 10 армійського корпусу, який діє на мелітопольському напрямку

17:44 15.08.2023
Зеленський відвідав хірургічне відділення в Запорізькій області, де надають допомогу пораненим військовослужбовцям

Зеленський відвідав хірургічне відділення в Запорізькій області, де надають допомогу пораненим військовослужбовцям

17:02 15.08.2023
Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

Зеленський відвідав бригади, що наступають на мелітопольському напрямку

20:59 14.08.2023
Зеленський: Зростання виробництва безпілотників - одне з найбільш значущих завдань

Зеленський: Зростання виробництва безпілотників - одне з найбільш значущих завдань

19:09 14.08.2023
Зеленський подякував США за новий пакет оборонної допомоги

Зеленський подякував США за новий пакет оборонної допомоги

18:48 14.08.2023
Зеленський у понеділок побував на командних пунктах декількох бригад у районі Соледара

Зеленський у понеділок побував на командних пунктах декількох бригад у районі Соледара

21:23 12.08.2023
Розмінування в Україні має зайняти роки, а не десятиліття

Розмінування в Україні має зайняти роки, а не десятиліття

19:22 11.08.2023
Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні

23:07 10.08.2023
Зеленський подякував саперам, які "відкривають для наших воїнів можливість йти вперед"

Зеленський подякував саперам, які "відкривають для наших воїнів можливість йти вперед"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна в рази нарощує виробництво дронів

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

Окупанти знову обстріляли Херсонщину, у с. Львове є загиблий

Унаслідок російського обстрілу Межівської громади на Дніпропетровщині загинув 18-річний юнак, чотири людини постраждали, зокрема 2-річна дитина

БЕБ офіційно оголосило про чергову зміну керівника

ОСТАННЄ

OFAC запровадило санкції проти трьох компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР

ДСНС України: За добу ліквідовано п’ять пожеж унаслідок обстрілів у Донецькій області

Російський безпілотник у ніч на середу знищив у Ренійському морпорту 3-5 тис. тонн с/г продукції

Укрфінжитло готове профінансувати пільгову іпотеку "єОселя" для десяти тисяч українських сімей

Кулеба повідомив про завершення співбесід із 16 кандидатами в посли України

Україна в рази нарощує виробництво дронів

Франція засуджує російські атаки вночі на зернові склади в Одеській області

Світ має протидіяти ударам РФ по українських портах - Зеленський

Залужний обговорив з американськими та британськими партнерами постачання зброї, боєприпасів, ППО, РЕБ, дронів і пристроїв розмінування

У Межівській громаді Дніпропетровської області вже шестеро постраждалих від обстрілу, ще один у Нікопольському районі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА