Події

21:29 16.08.2023

ДСНС України: За добу ліквідовано п’ять пожеж унаслідок обстрілів у Донецькій області

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ДСНС України: За добу ліквідовано п’ять пожеж унаслідок обстрілів у Донецькій області

П'ять пожеж, що почалися внаслідок обстрілу російськими окупантами території Донецької області, було ліквідовано рятувальниками за минулу добу, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у середу.

Унаслідок обстрілів 15 серпня виникла пожежа на сільгосппідприємстві в Курахівському районі, рятувальниками ліквідовано загоряння комбайна.

Вдень під обстрілом було м. Сіверськ, пожежі виникли на території двох домашніх господарств, було ліквідовано загоряння на площі 124 кв.м.

Вранці 16 серпня було обстріляно м.Костянтинівка, в результаті загорілися два приватні будинки і прилеглі господарські будівлі, пожежу ліквідовано на площі 240 кв.м.

 

 

Теги: #дснс #пожежі #ліквідація

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