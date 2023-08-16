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21:07 16.08.2023

Україна в рази нарощує виробництво дронів

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Україна в рази нарощує виробництво дронів

Україна в рази нарощує виробництво бойових дронів для стеження за противником, які допоможуть військовим і захистять людей, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача в середу.

"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які наразі важливі. Оборонні питання, які стратегічно важливі. Командувачі доповіли про ситуацію на східному і південному напрямках. Начальники Генштабу і Міноборони обговорили питання боєприпасів. Віцепрем'єр-міністр Федоров і Держспецзв'язку - те, що стосується дронів і наших технологічних можливостей загалом", - заявив президент.

Як наголосив Зеленський, побувавши напередодні в бойових бригадах Донецької та Запорізької областей, "серед перших питань, які ставлять воїни, - безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, протиповітряна оборона".

"Відповідь на такі питання - це і наша робота з партнерами заради постачань необхідних дронів і систем, а також наша робота тут, в Україні. Нам потрібне виробництво. Ми нарощуємо виробництво в рази. І нам потрібно систематизувати те, що вже постачається у війська і використовується. Безпілотники - це "очі" і захист на передовій. Різної дальності, різних цілей. Безпілотники - це гарантія того, що людям не доведеться платити життям, коли можуть бути використані дрони", - сказав він.

"Фактично, все, про що ми говорили з хлопцями напередодні в Донецьку, Запоріжжі, у наших бойових бригадах, наразі є змістом роботи Генштабу, чиновників, Ставки. Завдання очевидні", - додав президент.

 

Теги: #виробництво #дрони

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