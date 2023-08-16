Події

19:35 16.08.2023

Окупанти повністю заборонили переміщення цивільних між Голою Пристанню і Кінбурнською косою

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Окупанти повністю заборонили переміщення цивільних між Голою Пристанню і Кінбурнською косою

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"У період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #окупація #херсонська_область

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