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14:50 16.08.2023

Керівник САП: Перше півріччя 2023 року стало найрезультативнішим у роботі, але кадрові й адміністративні можливості обмежені

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Керівник САП: Перше півріччя 2023 року стало найрезультативнішим у роботі, але кадрові й адміністративні можливості обмежені

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявляє про рекордні результати роботи антикорупційних органів цього року, але наголошує на необхідності посилення кадрового й адміністративного потенціалу САП.

"Перше півріччя 2023 року є найбільш результативним за всю історію існування НАБУ та САП. За цей період САП направила до ВАКС 58 обвинувальних актів стосовно 147 осіб. Це рекорд. За результатами судового розслідування судді ВАКС ухвалили 31 вирок щодо 42 осіб. Це також найкращий показник за попередні періоди", - сказав Клименко на пресконференції в середу в Києві, присвяченій підсумкам роботи антикорупційних органів у першому півріччі 2023 року.

"Беру на себе сміливість сказати, що 2023 рік буде найрезультативнішим за всі вісім років діяльності НАБУ і САП", - додав він.

Клименко наголосив, що конфісковані кошти, а також кошти, які оплачувалися особами, обвинуваченими у вчиненні корупційних злочинів за затвердженими угодами, безпосередньо спрямовуються на фронт.

"Кошти, спрямовані САП цього року, були одним із перших джерел фінансування проєкту "Армія дронів"... Дрони, закуплені за ці кошти, вже перебувають на полі бою і знищують і ворожу техніку, і самих окупантів", - розповів керівник САП.

Він нагадав, що в САП працює понад 40 прокурорів. "Із початку повномасштабного вторгнення 13 прокурорів стали до лав ЗСУ, це 23% від загальної чисельності прокурорів. Тому ми відчуваємо певний голод у кадровому потенціалі", - звернув увагу Клименко.

За його словами, частково дефіцит кадрів вирішується за рахунок збільшення вакантних посад. "Нещодавно генпрокурор нам додав сім посад, і вже найближчим часом ми плануємо оголосити конкурс", - додав він.

Клименко наголосив на необхідності збільшення не лише кадрових, а й адміністративних можливостей САП.

"У парламенті зареєстровано законопроєкт 8402, що вирішує більшість проблем, з якими стикається САП. Збільшення процесуальних і адміністративних можливостей дасть можливість ефективніше реагувати на виклики, з якими Україна стикнеться в процесі відновлення, після нашої Перемоги, після закінчення війни", - підсумував керівник САП.

Теги: #робота #підсумки #сап

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