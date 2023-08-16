Події

14:07 16.08.2023

Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

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Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що поширювана деякими ЗМІ інформація "стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності".

"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Навіщо українські ЗМІ поширюють російські наративи та сіють паніку в суспільстві - відкрите питання. Сподіваюсь, відповідь на нього дадуть уповноважені служби вже найближчим часом", - зазначив він.

"Слідкуйте за подальшими повідомленнями на офіційних ресурсах", - закликав Малашко.

Теги: #ситуація #спростування #заес

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