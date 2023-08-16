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12:32 16.08.2023

Правоохоронці передали до суду справу екснардепа, обвинуваченого в закликах до зміни кордонів України, легалізації майна та шахрайстві

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Правоохоронці передали до суду справу екснардепа, обвинуваченого в закликах до зміни кордонів України, легалізації майна та шахрайстві

Правоохоронці за процесуального керівництва Київської міської прокуратури передали до суду справу колишнього народного депутата IV-VIII скликань, якому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, шахрайство, підроблення документів і легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом.

"За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств із понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію сумою $50 млн. Як забезпечення можливості повернення кредитних коштів обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права. Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши в такий спосіб це майно з-під обтяжень", - повідомляє Офіс генерального прокурора.

Під час експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1,1 млрд грн.

У 2019 році екснардеп був оголошений у розшук і втік на територію РФ.

У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами РФ обвинувачений розмістив на своїй сторінці в соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці з окупаційною владою РФ.

У межах слідства за клопотанням прокуратури майно й активи екснардепа на суму понад 600 млн грн заарештовано та передано в управління АРМА.

Як повідомлялося, 8 жовтня 2019 року прокуратура повідомила екснардепу Дмитру Святашу (група "Відродження") про підозру в заволодінні коштами АТ "Укрсиббанк". 17 листопада 2019 року його оголосили в розшук.

Святаша 22 грудня 2022 року було повторно оголошено в розшук у межах справи про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Екснардеп на своїй сторінці в соцмережі закликав жителів тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників і оформляти російські паспорти. Зловмисник "гарантував" громадянам лояльне ставлення з боку агресора, а також обіцяв "списання" кредитних зобов'язань.

11 травня 2023 року Святашу було повідомлено про підозру в державній зраді. Як встановили слідчі, після 24 лютого 2022 року Святаш передавав загарбникам інформацію про озброєння, час і напрямок руху підрозділів Сил оборони України територією регіону. Розвіддані зрадник отримував через свої "партійні" зв'язки на території Харківської області.

Теги: #суд #правоохоронці #екснардеп

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