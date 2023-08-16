Ворожий БПЛА влучив у Ренійському порту у склади, горіла техніка і шрот - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про атаку російського безпілотника по території держпідприємства "Ренійський морський торговельний порт" (Одеська область).

"Територія ДП "Ренійський МТП". Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу виникло загорання двох тракторів та виявлено загорання шроту у поруч розташованому складі на площі 10 кв. м", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Загиблих і постраждалих немає. Терористи продовжують воювати з продовольством", - додав Єрмак.