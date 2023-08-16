Події

11:23 16.08.2023

Ворожий БПЛА влучив у Ренійському порту у склади, горіла техніка і шрот - Єрмак

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Ворожий БПЛА влучив у Ренійському порту у склади, горіла техніка і шрот - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про атаку російського безпілотника по території держпідприємства "Ренійський морський торговельний порт" (Одеська область).

"Територія ДП "Ренійський МТП". Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу виникло загорання двох тракторів та виявлено загорання шроту у поруч розташованому складі на площі 10 кв. м", - написав він у телеграм-каналі в середу.

"Загиблих і постраждалих немає. Терористи продовжують воювати з продовольством", - додав Єрмак.

 

Теги: #порт #одеська_область #бала

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