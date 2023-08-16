Трампа і ще 18 обвинувачених у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія після явки буде відправлено до в'язниці округу Фултон

Колишнього президента США Дональда Трампа і 18 інших осіб, яким велике журі присяжних штату Джорджія в понеділок увечері висунуло обвинувачення через їх імовірні спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року, буде поміщено до в'язниці округу Фултон.

"Наразі, ґрунтуючись на вказівках, отриманих від окружної прокуратури та головуючого судді, очікується, що всі 19 обвинувачених, названих в обвинувальному висновку, будуть поміщені до в'язниці на вулиці Райс", - ідеться в заяві прессекретарки офісу шерифа округу Фултон Наталі Аммонс.

"Майте на увазі, обвинувачені можуть з'явитися з повинною в будь-який час. В'язниця відкрита цілодобово, без вихідних", - додала вона.

Напередодні велике журі присяжних штату Джорджія висунуло Трампу і групі з 18 осіб обвинувачення, пов'язані зі спробами скасувати результати виборів 2020 року. Згідно з газетою The Washington Post, Трампу висунуто обвинувачення за 13 пунктами. До них належать порушення закону штату про боротьбу з рекетом і корупцією, підбурювання до порушення присяги державним службовцем, змова з метою фальсифікації та подання неправдивих документів.

Серед союзників Трампа, проти яких висунуто обвинувачення, його адвокат Руді Джуліані, ексголова Білого дому Марк Медоуз і декілька радників.

Прокурорка округу Фултон Фані Вілліс дала обвинуваченим час до полудня 25 серпня, щоб постати перед судом.

Раніше прокурорка зазначала, що її офіс запропонує провести судовий процес щодо виборів Трампа протягом наступних шести місяців. Зі свого боку, телеканал Fox News уточнює, що якраз у цей період часу набиратимуть обертів праймеріз від Республіканської партії.

Трампу за останні місяці висунули обвинувачення ще у трьох справах. Ідеться про штурм демонстрантами Капітолія, незаконне зберігання секретних документів, а також про ймовірні порушення, пов'язані з бізнесом колишнього глави держави. Він став першим експрезидентом США, проти якого висунули кримінальні обвинувачення.

Трамп не визнає себе винним у жодній зі справ. Як повідомлялося, згідно з опитуваннями, судові розгляди не впливають на політичні перспективи експрезидента: він поки що впевнено випереджає за популярністю інших учасників праймеріз від Республіканської партії. Отже, зазначають ЗМІ, у Трампа високі шанси перемогти в боротьбі за висунення кандидатом у президенти США від республіканців.