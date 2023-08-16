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08:17 16.08.2023

Унаслідок обстрілів Херсонщини шестеро людей дістали поранення, є влучення в житлові квартали та "Пункт незламності"

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Унаслідок обстрілів Херсонщини шестеро людей дістали поранення, є влучення в житлові квартали та "Пункт незламності"

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини з різних видів зброї шістьох людей було поранено, зафіксовано влучення в житлові квартали та "Пункт незламності" в Бериславському районі, інформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 358 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів, приміщення "Пункту незламності" в Бериславському районі.

У результаті російської агресії шестеро людей дістали поранення.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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