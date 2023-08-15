Стартував демонтаж даху історичної будівлі на вул. Набережно-Хрещатицькій у Києві

Стартував демонтаж даху будівлі ХІХ століття в центральному історичному ареалі Києва з метою реконструкції її на семиповерховий апарт-готель, повідомила депутат Київради, секретар постійної комісії Київради з питань екологічної політики Євгенія Кулеба.

"Подала заяву до прокуратури з проханням відкрити кримінальне провадження за фактом вчинення самовільних робіт на вул. Набережно-Хрещатицькій, 13. Власник розпочав демонтаж даху історичної будівлі колишніх майстерень річкового порту (збудована 1822 року і сьогодні є останнім збереженим зразком забудови набережної того періоду)", - повідомила Кулеба у фейсбуці.

За її словами, на місці будівлі планують спорудження семиповерхового апарт-готелю, що суперечить вимогам законодавства стосовно збереження габаритів цінної історичної забудови в межах історичного ареалу.

Згідно з паспортом об'єкта будівництва, дозвіл на проведення будівельних робіт видала Державна інспекція архітектури та містобудування 22 грудня 2022 року. Так, видано дозвіл на реконструкцію з надбудовою нежитлової будівлі для облаштування ділового центру та закладу громадського харчування. При цьому містобудівні умови й обмеження на об'єкт було видано 2014 року.

Як зазначено в Єдиній е-системі у сфері будівництва, замовником будівельних робіт є ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД". За даними Opendatabot, засновниками компанії є ТОВ "Імпульс-Т" (44%), ТОВ "Велес" (30%), Олексій Брусов (20%) і ПрАТ "Київенергоремонт" (2,6%). Кінцевими бенефіціарами є Брусов та Іван Плачков.