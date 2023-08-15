На лимансько-куп'янському напрямку посилено вогневі позиції, перекинуто резерви - Череватий

Українські вогневі позиції було посилено на лимансько-куп'янському напрямку для того, щоб унеможливити просування російських окупантів, також віддано накази на побудову ешелонованої оборони, повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, завдяки чому українським воїнам вдалося стримати наступ ворога на лимансько-куп'янському напрямку, Череватий зазначив, що ситуація там була на постійному контролі в командувача, який особисто відвідав усі ключові бригади, що забезпечують там стійку оборону.

"Було віддано безпосередньо жорсткі, чіткі накази на побудову цієї ешелонованої оборони. Посилено наші вогневі позиції, надано певні методичні рекомендації, перекинуто резерви. Тому це дало змогу унеможливити рух ворога", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону у вівторок