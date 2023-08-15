Щоденні втрати в особовому складі й техніці змушують противника постійно ротувати підрозділи на бахмутському напрямку - Череватий

На бахмутському напрямку за добу ворог 635 разів обстріляв українські позиції, водночас щоденні втрати в особовому складі й техніці змушують противника постійно ротувати підрозділи, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"На сході відбувалося інтенсивне використання всіх видів ураження. Однак саме бойових зіткнень на бахмутському та на лимано-куп'янському напрямку відбулося по одному. Дуже активно на бахмутському напрямку однак - 635 разів ворог обстрілював наші позиції, здійснив два авіанальоти. Під час вогню у відповідь була потужно нами дана відсіч. 47 окупантів було знищено, 127 поранено", - сказав Череватий.

Також було знищено два ворожі танки, дві БМП, бойову машину десанту, легкий броньований артилерійський тягач, САУ "Нона", САУ "Піон", гаубицю Д-30 і чотири склади з боєприпасами.

За словами Череватого, щоденні втрати в особовому складі змушують противника постійно ротувати підрозділи, проводити злагодження, посилювати. Крім того, знищена та підбита ворожа техніка також постійно потребує ремонту або заміни.

"Ці дві причини змушують їх проводити ротації військ і посилювати свої позиції", - пояснив він.

Також речник повідомив, що на лимано-куп'янському напрямку ворог активно використовує авіацію. Загалом за добу ворог там 612 разів обстріляв українські позиції.

"Ми під час відбиття атак 27 окупантів знищили, 94 поранили. Знищили ворожий танк, БМП, дві гармати, САУ "Гвоздика", чотири безпілотних літальних комплекси, два польові склади з боєприпасами і три бліндажі", - розповів Череватий.