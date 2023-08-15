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15:00 15.08.2023

Швеція передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже $314 млн

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Швеція передасть Україні новий пакет військової допомоги на суму майже $314 млн

Уряд Швеції визначився з черговим 13 пакетом військової допомоги для України на загальну суму майже $314 млн - до нього ввійдуть, зокрема, боєприпаси для систем ППО і бойових машин, які країна вже передала Україні раніше, повідомляє уряд Швеції.

"Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше", - йдеться в пресрелізі, розміщеному на офіційному сайті уряду Швеції у вівторок.

Як повідомляється, Швеція також передає транспортні засоби, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Як зазначається, наразі уряд отримує дозвіл про продаж у США мисливського робота Rb 99 (AMRAAM), який потім буде передано в дар Україні.

"Загальна вартість тринадцятого пакета підтримки становить приблизно 3,4 мільярда шведських крон. Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад, транспортних витрат і витрат на охорону", - інформує пресслужба.

 

Теги: #швеція #військова_допомога

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