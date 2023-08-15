Події

14:29 15.08.2023

СБУ та ДБР викрили тилових командирів Нацгвардії, які незаконно привласнили 14 млн бойових виплат

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Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) викрили командирів Національної гвардії України в тилу, які незаконно привласнили майже 14 млн грн бойових виплат.

"Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії викрила у лавах Нацгвардії ще одну "схему" безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ у вівторок.

За інформацією спецслужби, на оборудках із державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується в Київській області. "З першого дня повномасштабного вторгнення РФ і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень", - наголошують у повідомленні.

У СБУ зазначають, що військові безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату в розмірі 100 тис. грн, передбачену за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. "При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту", - уточнюють у спецслужбі.

За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира - начальник штабу військової частини - він безпідставно підписував рапорти про нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу. Зокрема серед тих, кому нараховувалися виплати, - командир дивізіону, командир 3 батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1 батальйону та командир роти.

На підставі зібраних доказів заступнику командира - начальнику штабу військової частини та п'ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч.4 ст.425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Правоохоронці вирішують питання обрання підозрюваним запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

В українській спецслужбі нагадують, що на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували майже 1 млн "бойових" премій.

Теги: #сбу #розкрадання #нацгвардія #дбр

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