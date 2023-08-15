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13:59 15.08.2023

ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації, підозрюваного в підбурюванні до надання хабаря суддям

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ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації, підозрюваного в підбурюванні до надання хабаря суддям

Вищий антикорупційній суд (ВАКС) відсторонив від займаної посади голову Державної судової адміністрації України (ДСА), якого підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду, інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"11 серпня 2023 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонила голову Державної судової адміністрації України, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства..., від займаної посади до 24 вересня 2023 року", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі у вівторок.

Раніше до підозрюваного було застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 805,2 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

 

Теги: #суд #коррупція #вакс

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