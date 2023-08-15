Події

13:41 15.08.2023

У Кличка повідомили про плани відновлення рівня води та благоустрою озера Синє

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Восени розпочнуться роботи із розчистки та благоустрою озера Синє в Подільському районі, яке обміліло. Нині головна мета проєкту – розчистка озера на глибину 5 метрів і наповнення водойми природним шляхом, наступним кроком буде благоустрій території навколо озера. Про це розповів директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Олександр Возний, передає пресслужба КМДА. 

"У комунального підприємства "Плесо" є розроблений фахівцями проєкт, яким передбачається розчистка озера Синє на глибину 5 метрів, відновлення його гідрологічного режиму через відкриття підземних джерел і наповнення водою природним шляхом. Окрім того, столична влада планує виконати розчищення з’єднувальної протоки та об’єднати озеро в кільце для зрівнювання рівнів води та запобігання застою", – зазначив Возний.

За його словами, основна мета зараз – наповнити озеро водою. Наступного року буде проведений благоустрій, який передбачає великий пляж та комфортний парк з вело- та біговими доріжками з дотриманням усіх вимог з інклюзивності.

"Ревіталізацію озера Синє розпочнуть після проходження низки технічних процедур. Виконавця робіт мають визначити до середини вересня, а самі роботи на об’єкті стартують не пізніше жовтня поточного року. Розчистка та благоустрій водойми фінансуватиметься зі спеціального фонду, кошти з якого можуть спрямовуватися виключно на природоохоронні заходи", –наголосив Олександр Возний.

Олександр Возний нагадав, що сам проєкт ревіталізації озера неодноразово обговорювався на численних зустрічах з місцевими мешканцями житлового масиву Виноградар, які опікуються питанням озера.

 

Теги: #кмда #кличко #озеро #плесо #возний

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