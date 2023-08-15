На сході України фіксують зменшення ворожих обстрілів, росіяни перегруповуються після удару по них українськими силами - Маляр

На сході України фіксують зменшення російських обстрілів та атак, це пов'язано з тим, що ворог перегруповується після потужного удару по противнику українськими силами на куп'янському й лиманському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Упродовж минулого тижня і навіть учора, в перший день цього тижня, ми справді фіксуємо в кількісному вимірі зменшення на сході обстрілів і кількості атак. Але це зовсім не означає, що ворог "дає задню", що ворог відмовився від своїх планів. Просто наші війська дуже потужно вдарили по ворогу, коли вони активізувалися на куп'янському та лиманському напрямках", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Вона зазначила, то українські воїни змогли знищити безліч ворожої техніки та російських окупантів.

У Міноборони України пояснили, що у противника наразі "період, коли вони перегруповуються, відновлюють втрачені в боях сили".

"Вони (окупанти - ІФ-У) продовжуватимуть наступати там, де вони наступали. Бої триватимуть, це потрібно добре усвідомлювати", - наголосила Маляр.