Події

10:31 15.08.2023

Унаслідок нічної ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджено цивільні об'єкти у восьми регіонах - Шмигаль

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Унаслідок нічної ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджено цивільні об'єкти у восьми регіонах - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок нічної ракетної атаки Росії на українські міста пошкоджено цивільні об'єкти у восьми регіонах.

"Чергова масована ракетна атака Росії на українські міста. Пошкоджені цивільні об’єкти у восьми регіонах. Серед них: житлові будинки, освітні заклади, лікарня. На жаль, є постраждалі та загиблі. Мої щирі співчуття родинам", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що пожежники та рятувальники працюють на місцях, загалом залучено майже 200 осіб від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Вдячні силам ППО, які сьогодні вночі збили більшість ракет та запобігли ще більшим жертвам та руйнуванням. Російських терористів обов’язково покараємо, а Росію змусимо за все заплатити", - підсумував він.

 

Теги: #руйнування #шмигаль #ракетна_атака

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