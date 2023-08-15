У Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновано спортивний об'єкт, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна", - написав він у телеграм-каналі.

"Знову страждає цивільна інфраструктура. Щодо промислового об'єкту, то пожежу там вже загасили", - додав Лисак.