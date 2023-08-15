Події

08:48 15.08.2023

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновано спортивний об'єкт

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У Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновано спортивний об'єкт

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновано спортивний об'єкт, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна", - написав він у телеграм-каналі.

"Знову страждає цивільна інфраструктура. Щодо промислового об'єкту, то пожежу там вже загасили", - додав Лисак.

 

 

 

Теги: #спорткомплекс #дніпро #руйнування

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