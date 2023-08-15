Бійці ССО за допомогою FPV-дрона на півдні знищили російський катер і його екіпаж

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили на південному напрямку російський катер і його екіпаж із трьох окупантів за допомогою FPV-дрона, повідомляє Генеральний штаб України.

"FPV-дрон воїнів ССО України знищує катер із російськими окупантами. Кадри операторів 73 морського центру спеціального призначення", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляється, бійці ССО, що працюють на південному напрямку, зафіксували момент знищення противника.

"На відео показано, як оператори ССО направляють безпілотник у човен росіян. Ті намагаються маневрувати по воді, водночас дрон заходить на траєкторію удару", - зазначили в Генштабі.

У відомстві додали, що незважаючи на спроби російських військових вивести човен з-під удару, плавзасіб із екіпажем із трьох бійців було знищено.