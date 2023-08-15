Події

02:26 15.08.2023

Окупанти обстріляли сім громад Сумщини

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- Протягом минулої доби російські окупанти 22 рази обстріляли сім прикордонних громад Сумської області, пролунало 156 вибухів, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 156 вибухів. Обстріли зазнали Хотинська, Білопільська, Шалигінська, Середино-Будська, Краснопільська, Есманська, Великописарівська громади", - йдеться у повідомленні.

У Хотинській громаді ворог бив із міномета (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів). Крім того, з вертольота здійснено пуск ракети НАР (3 вибухи).

У Білопільській зафіксовано мінометні обстріли (57 вибухів). Також з вертольота зроблено пуски рекет НАР (3 вибухи). Крім того, зафіксовано скидання ВОГ із БПлА (9 вибухів).

У Шалигінській був мінометний обстріл (12 вибухів).

У Середино-Будській ворог бив із артилерії (7 вибухів) та мінометів (12 вибухів).

У Краснопільській зафіксовано артилерійські (15 вибухів) та мінометні (7 вибухів) обстріли.

В Есманській 2 міни скинув ворог на її територію.

У Великописарівській росіяни здійснили обстріл з гранатометів (18 вибухів АГС).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань громадянської інфраструктури. 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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