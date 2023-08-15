ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 34 одиниці техніки РФ та 3 склади боєприпасів

ВСУ на Таврійському напрямі продовжують завдавати шкоди в живій силі і техніці російських окупантів, за добу на цій ділянці фронту бійці ліквідували, поранили і взяли в полон понад 300 загарбників, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ.

"На Таврійському напрямку продовжується робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи нашої армії за добу виконали 1620 вогневих завдань", - йдеться у публікації.

Зазначається, що за останню добу в цьому районі втрати російської армії вбитими, пораненими та полоненими склали 301 особа, з яких загиблі – 99, поранені – 190, полонені – 12 ворожих солдатів.

Також Сили оборони знищили 34 одиниці військової техніки військ РФ, у т.ч. 5 танків, 8 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 ППО, 2 БпЛА, 8 одиниць автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, військові ЗСУ знищили 3 склади ворожих боєприпасів.