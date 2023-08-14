Події

23:01 14.08.2023

Вибух стався у будівлі автосервісу в Махачкалі, є жертви та постраждалі

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Пожежа спалахнула після вибуху у будівлі автосервісу в районі торгового центру "Глобус" у Махачкалі, повідомляє адміністрація міста у своєму телеграм-каналі.

"За первинною інформацією в Махачкалі стався вибух у будівлі автосервісу у районі торгового центру "Глобус", - йдеться у повідомленні.

Усі служби екстреного реагування задіяні. 

На місце події виїхали представники керівництва адміністрації Махачкали.

Згідно інформації російського МНС внаслідок цього інциденту троє людей загинули і семеро постраждали.

"За попередньою інформацією постраждали 10 людей, із них 3 загинули", - йдеться у повідомленні відомства.

Теги: #рф #махачкала #україна #вибухи

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