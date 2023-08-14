Події

20:16 14.08.2023

Генштаб: Сили оборони за добу знищили ворожий гелікоптер, завдали ударів по пункту управління, місцях зосередження особового складу й техніки

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Генштаб: Сили оборони за добу знищили ворожий гелікоптер, завдали ударів по пункту управління, місцях зосередження особового складу й техніки

Авіація сил оборони протягом доби завдала одного удару по пункту управління, семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

 

Теги: #генштаб_всу #зведення

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