Генштаб: Сили оборони за добу знищили ворожий гелікоптер, завдали ударів по пункту управління, місцях зосередження особового складу й техніки

Авіація сил оборони протягом доби завдала одного удару по пункту управління, семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і трьох ударів по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.