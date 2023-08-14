Унаслідок нічної атаки РФ в Одесі вщент знищено гіпермаркет Fozzy

Унаслідок атаки російських окупантів на Одесу в ніч на понеділок дощенту знищено гіпермаркет Fozzy, постраждали троє співробітників, повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Через ворожу ракету було дощенту знищено гіпермаркет FOZZY. Магазин, який понад 20 років дарував одеситам смачні та якісні продукти. Найважливіше - наших людей ми не втратили. Троє колег, які постраждали в нічному обстрілі, перебувають у лікарні. Ми на зв'язку з ними та їхніми сім'ями. Сподіваємося, що наші думки і дії допоможуть їм якнайшвидше одужати", - прокоментували у пресслужбі.

270 співробітникам одеського гіпермаркету пропонують роботу в інших бізнесах-групи FozzyGroup і роботу з переїздом до інших міст, в яких є гіпермаркети Fozzy.

Вони уточнили, що в гіпермаркеті Fozzy згоріло все: будівля, обладнання, товар.

"Це був один із перших гіпермаркетів в Україні, відкритий у 2001 році. Загальна площа 11422 кв. м, торговельна 5860 кв. м. Ми ще маємо точно оцінити заподіяну шкоду, але йдеться про сотні мільйонів гривень. Це величезні втрати, тому про плани щодо майбутнього наразі рано говорити. Незважаючи на атаки ворога, продовжуємо працювати. Тримаємося, стоїмо і віримо в перемогу!", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, російська армія в ніч із 13 на 14 серпня кілька разів атакувала Одесу ударними дронами і крилатими ракетами. Загалом по місту випустили 8 "Калібрів" і 15 БПЛА Shahed-136, повідомляють у Силах оборони півдня України. Станом на 11:00 після обстрілу в ніч на понеділок зафіксовано пошкодження 203 будинків в Одесі.

Fozzy Group - один із найбільших українських ритейлерів із понад 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.