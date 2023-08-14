Події

10:55 14.08.2023

Кличко обговорив із міністром фінансів Німеччини подальшу допомогу Україні

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Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув до Києва з робочим візитом.

"Обговорили ситуацію в Україні й Києві та подальшу підтримку боротьби України проти російського агресора. Зокрема, йшлося про фінансову допомогу та допомогу в постачаннях зброї. Я наголосив, що Україна гостро потребує необхідного озброєння. Це і системи ППО, і далекобійна зброя. І ми розраховуємо на розуміння ситуації нашими партнерами, що зволікати не можна", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Як зазначив Кличко, Лінднер, зі свого боку, наголосив, що Німеччина продовжить підтримку України, оскільки переконана, що завдання цивілізованого світу - зробити все, щоб Україна перемогла у війні, яку розвʼязала Росія. Інакше загроза від російського агресора ще довго нависатиме над всією Європою.

Теги: #кличко #зустріч #линднер

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