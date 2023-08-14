Події

10:53 14.08.2023

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України

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У Вірменії загинув тимчасовий повірений України

У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко.

Інформацію про загибель дипломата агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в Міністерстві закордонних справ України.

Раніше ЗМІ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Вірменії повідомили, що дипломат загинув, потонувши в озері Севан у неділю. 13 серпня о 20:17 до національного центру кризового управління Гегаркунікського обласного рятувального управління надійшла інформація про те, що на 2-му громадському пляжі озера Севан водні рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді громадянина, який зник під час плавання.

Теги: #дипломат #загибель #вірменія

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