У Вірменії загинув тимчасовий повірений України Олександр Сенченко.

Інформацію про загибель дипломата агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили в Міністерстві закордонних справ України.

Раніше ЗМІ з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Вірменії повідомили, що дипломат загинув, потонувши в озері Севан у неділю. 13 серпня о 20:17 до національного центру кризового управління Гегаркунікського обласного рятувального управління надійшла інформація про те, що на 2-му громадському пляжі озера Севан водні рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді громадянина, який зник під час плавання.