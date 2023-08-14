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10:48 14.08.2023

Кремль намагається обмежити вантажоперевезення в українські порти без створення повної блокади та залучення Чорноморського флоту - ISW

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Кремль намагається обмежити вантажоперевезення в українські порти без створення повної блокади та залучення Чорноморського флоту - ISW

Російський військовий корабель здійснив примусове зупинення й огляд цивільного вантажного судна, що прямувало до порту "Ізмаїл" (Одеська обл.), імовірно, в рамках спроби Кремля обмежити морські перевезення до українських портів без залучення військово-морських сил і засобів для повної блокади, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 13 серпня.

Як зазначають аналітики, незважаючи на те, що російські військові зупинили й оглянули цивільне судно під прапором Палау, що прямувало до Ізмаїла, і заяву Міноборони РФ про те, що російська сторона розглядатиме всі судна, які прямують до українських портів, як потенційні військові вантажоперевізники, а країни прапора цих суден - як "залучені в український конфлікт на боці київського режиму", 30 липня російські сили не зупинили три цивільні судна, на автоматичній ідентифікаційній системі (АІС) яких було відкрито оголошено, що їхній пункт призначення - Україна.

"Повідомлення про те, що три цивільні судна безперешкодно пройшли в Україну, наводять на думку, що російські сили, можливо, не можуть або не хочуть примусово зупиняти й оглядати нейтральні судна, і, найімовірніше, російські сили провели перший примусовий огляд, щоб знову створити загрозу ескалації проти цивільних суден, які прямують в Україну. Російські сили також, імовірно, провели примусове зупинення й огляд, щоб підірвати довіру до тимчасових торговельних коридорів через Чорне море до українських портів, про які українські офіційні особи оголосили 10 серпня", - зазначається у звіті.

На думку аналітиків, позиція російських ВМС у Чорному морі, ймовірно, навмисно неоднозначна і спрямована на створення охолоджувального ефекту на цивільні морські перевезення в Україну, не потребує при цьому задіювання російськими силами Чорноморського флоту для забезпечення морської блокади.

"Російські військові, найімовірніше, не так охоче підуть на таку блокаду з використанням Чорноморського флоту, як це було в липні, після помітних ударів України по російських військово-морських об'єктах у Чорному морі та Новоросійській військово-морській базі в Краснодарському краї на початку серпня", - наголошується у звіті.

Теги: #чорне_море #isw

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