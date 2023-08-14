Події

09:01 14.08.2023

Потяги до Києва прибуватимуть за зміненим маршрутом із затримкою до 1,5 години

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Потяги до Києва прибуватимуть за зміненим маршрутом із затримкою до 1,5 години

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повідомила про зміну маршруту низки поїздів у зв'язку з транспортною подією з вантажним поїздом у Київській області, внаслідок чого поїзди прибуватимуть із затримкою до 1,5 години.

"У зворотному напрямку поїзди так само прямуватимуть із затримкою", - уточнили у пресслужбі.

Зокрема, це стосується поїздів №729 Черкаси - Київ (і зворотний рейс), №733 Дніпро - Київ (і зворотний рейс), №131 Дніпро - Львів, №43 Черкаси - Івано-Франківськ (і зворотний рейс), №731 Запоріжжя - Київ (і зворотний рейс), а також №790 Київ - Кременчук, №102 Краматорськ - Херсон, №38 Київ - Запоріжжя, №80 Київ - Дніпро.

Також у повідомленні зазначили, що "зміна маршруту для цих поїздів може призвести також до затримки інших рейсів, зокрема приміських, що прямують через Фастів і Білу Церкву".

"Укрзалізниця максимально оперативно організувала об'їзд ділянки, щоб скоротити затримки для поїздів: перепрошуємо за ситуацію і працюємо над якнайшвидшим розв'язанням проблеми", - підсумували у пресслужбі УЗ.

Теги: #маршрут #укрзалізниця #зміни

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