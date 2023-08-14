Маляр: Українські військові мають успіх в Урожайному на південному фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують вести наступ на мелітопольському і бердянському напрямках, а також мають певні успіхи в Урожайному і Старомайорському Донецької області, повідомляє Military Media Center у понеділок.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", - цитують слова Маляр у повідомленні.

Також, за її словами, Збройні Сили України мали "певні успіхи" південніше і південно-східніше від Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.