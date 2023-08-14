Події

08:35 14.08.2023

Маляр: Українські військові мають успіх в Урожайному на південному фронті

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Маляр: Українські військові мають успіх в Урожайному на південному фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують вести наступ на мелітопольському і бердянському напрямках, а також мають певні успіхи в Урожайному і Старомайорському Донецької області, повідомляє Military Media Center у понеділок.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", - цитують слова Маляр у повідомленні.

Також, за її словами, Збройні Сили України мали "певні успіхи" південніше і південно-східніше від Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

 

 

 

Теги: #фронт #успіхи #південь

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