Події

04:59 14.08.2023

Внаслідок атаки окупантів на Одесу виникла пожежа в одному з гіпермаркетів - ЗМІ

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Внаслідок атаки окупантів на Одесу виникла пожежа в одному з гіпермаркетів - ЗМІ

Внаслідок атаки російських окупантів на Одесу в ніч проти понеділка сталося загоряння в одному з гіпермаркетів, повідомляє "Суспільне".
"Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу сталася пожежа в одному з гіпермаркетів міста", - йдеться у повідомленні, проілюстрованому фотографіями з місця події.
На фото видно пошкоджену будівлю гіпермаркету "Fozzy".
Як повідомлялося, росіяни в ніч проти понеділка атакували Одесу ударними БпЛА та ракетами. Внаслідок ракетної атаки троє людей отримали поранення. Раніше глава ОВА поінформував, що через падіння уламків ракет в Одесі виникло кілька пожеж і вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.
 

Теги: #рф #україна #одеса #пожежа #обстріл #гіпермаркет

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