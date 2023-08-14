Внаслідок атаки окупантів на Одесу виникла пожежа в одному з гіпермаркетів - ЗМІ

Внаслідок атаки російських окупантів на Одесу в ніч проти понеділка сталося загоряння в одному з гіпермаркетів, повідомляє "Суспільне".

"Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу сталася пожежа в одному з гіпермаркетів міста", - йдеться у повідомленні, проілюстрованому фотографіями з місця події.

На фото видно пошкоджену будівлю гіпермаркету "Fozzy".

Як повідомлялося, росіяни в ніч проти понеділка атакували Одесу ударними БпЛА та ракетами. Внаслідок ракетної атаки троє людей отримали поранення. Раніше глава ОВА поінформував, що через падіння уламків ракет в Одесі виникло кілька пожеж і вибуховою хвилею вибило вікна у будинках.

