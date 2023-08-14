Внаслідок нічної ворожої атаки по Одесі троє людей поранено - ОВА

В Одесі внаслідок ракетної атаки в ніч на понеділок троє людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.

"Надійшла інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів по Одесі. Людям надається вся необхідна медична допомога", - написав Кіпер.

Раніше глава ОВА поінформував, що через падіння уламків ракет в Одесі виникло кілька пожеж. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у будівлях.

