Події

03:22 14.08.2023

Внаслідок нічної ворожої атаки по Одесі троє людей поранено - ОВА

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Внаслідок нічної ворожої атаки по Одесі троє людей поранено - ОВА

В Одесі внаслідок ракетної атаки в ніч на понеділок троє людей отримали поранення, їм надають медичну допомогу, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.
"Надійшла інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів по Одесі. Людям надається вся необхідна медична допомога", - написав Кіпер.
Раніше глава ОВА поінформував, що через падіння уламків ракет в Одесі виникло кілька пожеж. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна у будівлях.
 

Теги: #рф #україна #постраждалі #обстріли #одеська

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