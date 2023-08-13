За добу на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб - Тарнавський

На Таврійському напрямку Сили оборони України за добу ліквідували 81 окупанта, поранили 176 і взяли в полон 12, також знищили 15 одиниць військової техніки росіян, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського спрямування протягом доби виконали 1630 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб (загинули – 81, поранені – 176, полонені – 12)", - сказано в повідомленні Telegram.

Окрім того, українські військові знищили 15 одиниць військової техніки супротивника.

Зокрема, один танк, два ББМ, три артилерійські системи та міномети, дев'ять одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки. Також було знищено один склад боєприпасів та один командно-спостережний пункт противника.