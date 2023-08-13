Події

22:46 13.08.2023

Задимлення на Кримському мості – одне із свідчень того, що злочини Росії не залишаться без відповіді – Зеленський

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Задимлення на Кримському мості – одне із свідчень того, що злочини Росії не залишаться без відповіді – Зеленський

Кожен знищений окупант, спалена російська техніка, задимлення на Кримському мості – свідчення того, що жодні злочини Росії не залишаться відповіді, сказав у відеозверненні у неділю президент України Володимир Зеленський.
"Кожен знищений окупант, усі одиниці спаленої російської техніки, вогонь замість їхніх штабів і складів, дуже промовисте задимлення на Кримському мосту і не тільки все це свідчення того, що ми ніякого злочину Росії не залишимо без відповіді", - сказав він.
Зеленський зазначив, що з початку доби до шостої вечора надійшло 17 повідомлень про обстріл лише в Херсонській області. "А ще Миколаївщина, Запоріжжя, Донбас, Харківщина, кордони з Росією у районах північного сходу. Усюди наші воїни відповідають окупантам на терор", - сказав він.
"Зараз можуть бути лише дві особисті лінії поведінки - або б'єшся заради України, або допомагаєш битися, допомагаєш рятувати життя", - заявив Зеленський.
 

Теги: #рф #україна #війна #злочини

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