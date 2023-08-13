Події

19:53 13.08.2023

На деяких ділянках фронту ЗС України виявляють до п'яти мін на кожен кв.м. - Резніков

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На деяких ділянках фронту ЗС України виявляють до п'яти мін на кожен кв.м. - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про потреби України в розмінуванні та актуальну ситуацію із забрудненою боєприпасами територією країни, передає The Guardian.

"Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі. Сотні км мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках смуги фронту до п'яти мін на квадратний метр", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що "російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не нездоланною".

Додавши, що в Україні присутні кваліфіковані сапери та сучасна техніка, але водночас "їх украй недостатньо для фронту, що простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України".

Резніков наголосив на важливості розширення і прискорення навчання українських фахівців, яке вже проводять деякі країни, включно з Великою Британією.

"Життєво необхідно розширити і прискорити підготовку саперів. Воно має бути швидким і систематичним. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя і забезпечує просування наших військ. Коаліція з розмінування побудована за принципом "вчи і оснащуй". Його ефективна реалізація наблизить перемогу України", - заявив міністр оборони.

"Україна має п'ять інженерних батальйонів, розділених на 200 бригад, які станом на травень, перед початком контрнаступу, налічували по 30 осіб", - ідеться в повідомленні.

Як передає видання, чиновники Міноборони України "припустили, що для таких країн як Японія, які не хочуть надавати летальну допомогу, є можливість запропонувати підтримку у формі обладнання для розмінування та навчання".

"На цьому етапі нашої кампанії з деокупації нам критично потрібне більше обладнання для розмінування, від мінних тралів до бангалорських торпед", - зазначив Резніков.

Також він висловив подяку міжнародним партнерам за надану підтримку в розмінуванні України, наголосивши, що "важливим кроком у цьому напрямі стало створення на останній зустрічі в Рамштайні коаліції з розмінування з ініціативи міністра оборони Литви".

 

 

 

Теги: #ситуація #резніков #розмінування

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