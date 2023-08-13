Події

19:17 13.08.2023

В Австрії в автокатастрофі загинули четверо українців, зокрема двоє малолітніх дітей

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В Австрії в автокатастрофі загинули четверо українців, зокрема двоє малолітніх дітей

В Австрії в автомобільній катастрофі загинули четверо українців, зокрема двоє дітей - віком кілька місяців і 3 роки, повідомило польське Радіо RMF-24.

"Унаслідок інциденту загинуло четверо людей - двоє дорослих і двоє дітей (віком кілька місяців і 3 роки). За даними пожежної частини, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей", - ідеться в повідомленні Радіо RMF-24 на сайті в неділю.

У машині їхала ще одна дитина - вона дістала легкі травми. Решта три пасажири дістали легкі поранення.

Як повідомляється, трагедія сталася на трасі А5 недалеко від Гавайншталя в Австрії. Мікроавтобус перекинувся, пробив поручні моста і впав на ґрунтову дорогу, що пролягала під автомагістраллю.

 

 

 

Теги: #автокатастрофа #австрія

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