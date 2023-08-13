Українська авіація завдала десять ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України впродовж доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів і один - по зенітно-ракетному комплексу противника, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також, українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили два ворожі артилерійські засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс, одну станцію радіоелектронної боротьби та один засіб протиповітряної оборони противника.