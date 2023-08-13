Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС сягнула майже 4,07 млн на кінець червня

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС на 30 червня 2023 року мали 4 млн 65,6 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем травня 2023 року кількість одержувачів тимчасового захисту з України збільшилася в ЄС на 45 800 осіб (+1,1%). Найбільший приріст спостерігався в Німеччині (+21 830; +2,0%), Чехії (+9 050; +2,7%) та Ірландії (+3 100; +3,7%)", - зазначає статистичне відомство.

Згідно з його даними, основними країнами ЄС, які приймають одержувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 133,4 тис. осіб; 28% від загальної кількості), Польща (977,74 тис. осіб; 24%) і Чехія (349,14 тис. осіб; 9%).

З іншого боку, додав Євростат, у чотирьох країнах спостерігалося зниження кількості осіб, які користуються тимчасовим захистом: Польща (-4 700; -0,5%), Португалія (-2 520; -4%), Естонія (-1 885; -5%) і Франція (-985; -1%).

Відомство нагадало, що в травні кількість одержувачів тимчасового захисту з України збільшилася в ЄС на 57,3 тис. осіб (+1,4%), у квітні - на 51,0 тис. (+1,3%). Усі три місяці другого кварталу найбільший приріст спостерігався в Німеччині - сумарно 65,7 тис. осіб, за якою слідує Чехія - 23,9 тис., тоді як лідером скорочення всі три місяці була Польща, сумарно - на 22,0 тис.

Загалом за другий квартал цього року кількість одержувачів тимчасового захисту з України збільшилася в ЄС на 154,1 тис. (+3,9%), за перше півріччя - на 239,0 тис. (+6,2%). Основний приплив забезпечила Німеччина - 165,7 тис. осіб за півріччя (+17,1%).

Євростат уточнив, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у червні 2023 року спостерігалася в Чехії (32,2), Польщі (26,6), Естонії (25,8), Болгарії (24,9) і Литві (24,7), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,1 на тисячу осіб.

Йдеться також, що на 30 червня 2023 року громадяни України становили понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту.

Згідно з представленими даними, понад 100 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС на середину цього року було також в Іспанії - 180,2 тис., Болгарії - 160,7 тис., Італії - 157,3 тис., Румунії - 133,5 тис., Нідерландах - 125,8 тис. і Словаччині - 104,0 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічували в Ірландії - 86,9 тис., Австрії - 75,8 тис., Литві - 70,7 тис., Бельгії - 67,7 тис., Франції - 67,3 тис. (дані про дітей переважно не включено - Євростат), Швейцарії - 65,2 тис., Фінляндії - 56,1 тис. і Португалії - 55,4 тис.

Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії та тягне за собою запровадження тимчасового захисту.

Згідно з даними ООН, загалом у Європі станом на 8 серпня було зареєстровано 5,88 млн біженців з України, а по світу - 6,24 млн.