Події

13:17 13.08.2023

Окупанти повідомили, що відкривали попереджувальний вогонь для зупинки та огляду суховантажу, що прямував до Ізмаїла

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Російські військові повідомили, що відкривали попереджувальний вогонь і піднімали в повітря гелікоптер для зупинки й огляду суховантажа в Чорному морі, який прямував у порт Ізмаїл.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, вранці суховантаж "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямував до Ізмаїла, не відреагував на вимогу зупинення для огляду щодо перевезення заборонених вантажів. Патрульний корабель "відкрив попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", вертольотом на суховантаж висадилася оглядова група. Після завершення огляду судно продовжило рух у порт Ізмаїл.

Теги: #суховантаж #чорне_море #окупанти

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