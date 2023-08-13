Події

13:13 13.08.2023

Погода в Україні найближчими днями без опадів, вдень - спекотно

1 хв читати
Погода в Україні найближчими днями без опадів, вдень - спекотно

В Україні в понеділок погода очікується без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 27-32°.

У Києві 14 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 14 серпня найвища температура вдень була 37,1° у 2010 р., найнижча вночі 8,1° у 1923 р.

15 серпня також буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, у південній частині до 23°; вдень 28-33°.

У Києві у вівторок, 15 серпня, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Теги: #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 05.08.2023
У неділю буде сухо та спекотно, у східних областях до 38° С - "Укргідрометцентр"

У неділю буде сухо та спекотно, у східних областях до 38° С - "Укргідрометцентр"

13:10 01.08.2023
Середа в Україні буде дощовою, четвер переважно без опадів, повітря буде теплим

Середа в Україні буде дощовою, четвер переважно без опадів, повітря буде теплим

14:00 30.07.2023
На початку тижня погода в Україні буде дощовою - Укргідрометцентр

На початку тижня погода в Україні буде дощовою - Укргідрометцентр

12:37 22.07.2023
В Україні найближчими днями місцями очікуються помірні дощі, грози

В Україні найближчими днями місцями очікуються помірні дощі, грози

12:41 16.07.2023
Понеділок в Україні буде спекотним, у вівторок температура трохи знизиться, майже скрізь пройдуть дощі з грозами

Понеділок в Україні буде спекотним, у вівторок температура трохи знизиться, майже скрізь пройдуть дощі з грозами

13:02 08.07.2023
Найближчими днями у південно-східних, північних та центральних областях очікуються дощі - Укргідрометцентр

Найближчими днями у південно-східних, північних та центральних областях очікуються дощі - Укргідрометцентр

12:57 02.07.2023
Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в низці областей України

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в низці областей України

10:14 25.06.2023
Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

15:06 24.06.2023
Синоптики повідомили про небезпечні метеоявища в Києві та області до кінця цієї доби

Синоптики повідомили про небезпечні метеоявища в Києві та області до кінця цієї доби

13:43 20.06.2023
Найближчими днями в багатьох областях очікуються короткочасні дощі - Укргідрометцентр

Найближчими днями в багатьох областях очікуються короткочасні дощі - Укргідрометцентр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Померла дитина, поранена під час обстрілу окупантами Широкої Балки - МВС

Окупанти знову обстріляли Херсон, центр міста без світла

Шість мирних жителів, зокрема дитина, стали жертвами російських обстрілів Херсонщини

Із Куп'янського району евакуювали за минулу добу 111 осіб, зокрема 36 дітей - ОВА

В Україні через російську збройну агресію загинуло вже 500 дітей - Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

У Херсоні троє поранених унаслідок обстрілу, в Бериславі окупанти скинули на лікарню боєприпаси

Померла дитина, поранена під час обстрілу окупантами Широкої Балки - МВС

Окупанти повідомили, що відкривали попереджувальний вогонь для зупинки та огляду суховантажу, що прямував до Ізмаїла

Окупанти знову обстріляли Херсон, центр міста без світла

Помер керівник пожежно-рятувального загону, поранений під час обстрілу Покровська 7 серпня

Шість мирних жителів, зокрема дитина, стали жертвами російських обстрілів Херсонщини

Із Куп'янського району евакуювали за минулу добу 111 осіб, зокрема 36 дітей - ОВА

Два склади з боєприпасами знищено в окупованих Олешках - ОК "Південь"

Окупанти за минулу добу понад 100 разів обстріляли Запорізьку область з артилерії та авіації - ОВА

В Україні через російську збройну агресію загинуло вже 500 дітей - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА