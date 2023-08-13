Події

12:42 13.08.2023

Окупанти знову обстріляли Херсон, центр міста без світла

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Окупанти знову обстріляли Херсон, центр міста без світла

Кілька районів міста Херсон залишилися без енергопостачання в неділю внаслідок обстрілу з боку російських окупантів, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Черговий обстріл Херсона! Цього разу, унаслідок ворожих атак пошкоджено високовольтну лінію живлення. Наразі деякі райони міста, включаючи центр, без електропостачання. На даний час фахівцями виконуються відповідні роботи - переподключають на резервну лінію для ремонту основної", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

Водночас він звернувся до жителів міста з проханням економити електроенергію до закінчення ремонту основних електромереж.

Про жертви та інші руйнування внаслідок обстрілу не повідомляють.

Як повідомлялося, шестеро мирних жителів, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілів російськими окупантами різних населених пунктів Херсонської області за минулу добу.

 

Теги: #херсон #енергетика #обстріли

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