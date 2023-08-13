Події

10:23 13.08.2023

Окупанти за минулу добу понад 100 разів обстріляли Запорізьку область з артилерії та авіації - ОВА

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Російські війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі - за добу 114 обстрілів припало на 19 мирних міст і сіл Запорізької області, повідомив голова військової обладміністрації Юрій Малашко в ранковому зведенні.

"100 артилерійських обстрілів скоєно по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам'янському, Степовому, П'ятихатках та інших селах на лінії фронту. 9 обстрілів із РСЗВ завдав ворог по Новодарівці, Красному, Левадному, Лобковому. Оріхів і Мала Токмачка постраждали від трьох авіаційних ударів, Ольгівське двічі атакували з БпЛА", - написав він у телеграм-каналі.

Голова обладміністрації наголосив, що внаслідок удару керованою авіабомбою по Оріхову постраждали 10 осіб, зокрема й правоохоронці під час несення служби в прифронтовому місті.

"На жаль, на місці загинув 31-річний поліцейський. Поранень дістала й сім'я - чоловіки 20 і 70 років та жінки 39 і 66 років", - інформував Малашко.

Зафіксовано 13 нових руйнувань житлових будинків і господарських будівель.

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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