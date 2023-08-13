Події

08:40 13.08.2023

Німецький концерн Rheinmetall до кінця року може поставити Україні безпілотну систему Luna New Generation

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Німецький концерн Rheinmetall до кінця року може поставити Україні безпілотну систему Luna New Generation

Німецька компанія Rheinmetall до кінця року поставить Україні безпілотну систему Luna New Generation, повідомило агентство Reuters із посиланням на Bild am Sonntag.

"Пакет дронів" складається з наземної станції управління з кількома дронами, стартової катапульти і військових вантажівок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що система безпілотників може використовуватися для розвідки, забезпечувати бездротову високошвидкісну передачу даних і перехоплювати або глушити зв'язок.

Як повідомляє концерн Rheinmetall, безпілотник LUNA NG забезпечує час польоту понад 12 годин, а дальність передавання даних - понад 100 км, що дає змогу досягти просторового охоплення понад 30 тис. км2.

 

 

 

 

Теги: #допомога #німеччина #безпілотники

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