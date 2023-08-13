Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів, а також 19 артилерійських систем противника

Сили оборони за добу ліквідували 560 окупантів, 3 танки, 11 бронемашин, 19 артилерійських систем, 5 засобів ППО, 3 безпілотники, 21 одиницю авто і спецтехніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 253850 (+560) осіб ліквідовано, танків - 4298 (+3) од, бойових броньованих машин - 8335 (+11) од, артилерійських систем - 5072 (+19) од, РСЗВ - 713 (+0) од, засоби ППО - 477 (+5) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів- 313 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4204 (+3), крилаті ракети - 1379 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7543 (+20) од, спеціальна техніка - 760 (+1)", - зазначено у зведенні.

Також у Генштабі наголосили, що цифра загальних втрат ворога у крилатих ракетах уточнена з урахуванням розвідувальних та пошукових заходів - це не втрата окупантами крилатої ракети минулої доби.

Дані уточнюються.