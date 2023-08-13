Події

05:53 13.08.2023

Групи розмінування за тиждень знешкодили близько 2 тис. вибухонебезпечних предметів

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Групи розмінування за тиждень знешкодили близько 2 тис. вибухонебезпечних предметів


 За тиждень групи розмінування знешкодили близько 2 тис. вибухонебезпечних предметів на території громад Миколаївської, Херсонської, Харківської та інших регіонів, звільнених від російських окупантів, повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
«Протягом тижня з 5 по 11 серпня спеціалістами КСП ЗСУ (Командування Сил підтримки ЗСУ – ІФ-У) та ДССТ (Держспецтрансслужби Міноборони – ІФ-У) обстежено та очищено 1522,7 га місцевості, 76,6 га сільгоспугідь та 1,77 км автомобільних шляхів», - написав заступник міністра у Телеграм-каналі.
Крім того, продовжується обстеження споруд та споруд звільнених населених пунктів. За словами Павлюка, за тиждень вилучено та знешкоджено 1919 вибухонебезпечних предметів.
«Загалом групами розмінування у складі підрозділів КСП ЗСУ та Держспецтрансслужби виявлено та знищено 196 962 вибухонебезпечні предмети», - підсумував заступник міністра оборони.
 

Теги: #україна #міноборони #розмінування

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