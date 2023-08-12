Унаслідок обстрілів на Херсонщині постраждали три людини - Офіс генпрокурора

Уночі російські окупанти обстріляли Дар'ївську громаду на Херсонщині, було госпіталізовано чоловіка, також у суботу вранці ворог обстріляв Бериславський район, постраждали дві людини, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 12 серпня 2023 року близько 03:00 окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонського району. Із забоєм голови до лікарні ушпиталили чоловіка. Близько 10:20 в одному з населених пунктів Бериславського району військові РФ з дрона скинули вибухові снаряди. Постраждали двоє місцевих жителів, їм надано медичну допомогу", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

Крім цього, росіяни продовжують обстрілювати житлові райони Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автотранспорт, а також лінії електропередачі.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).